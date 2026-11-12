 Ξένια Καλογεροπούλου: Η πρωταγωνίστρια του ελληνικού σινεμά σε δημόσια εμφάνιση στα 90 της
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ξένια Καλογεροπούλου: Η πρωταγωνίστρια του ελληνικού σινεμά σε δημόσια εμφάνιση στα 90 της

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Ξένια Καλογεροπούλου/Φωτογραφία Photo Panoulis
Ξένια Καλογεροπούλου/Φωτογραφία Photo Panoulis

Το «παρών» στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026, έδωσε η Ξένια Καλογεροπούλου όπου τιμήθηκε για την προσφορά της στο παιδικό θέατρο.

Τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026, που διοργανώθηκαν από το «Αθηνόραμα», πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σε μια ξεχωριστή βραδιά που συνέπεσε με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του περιοδικού.

Στην 28η τελετή απονομής, το θεατρόφιλο κοινό ανέδειξε ως καλύτερη παράσταση το «Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή, ενώ διακρίθηκαν σημαντικές παραγωγές και καλλιτέχνες της φετινής θεατρικής σεζόν.

Δείτε την εμφάνιση της Ξένιας Καλογεροπούλου στο Bovary.gr

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