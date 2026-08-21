Ξεχνάμε το λευκό: Αυτή είναι η πιο κομψή απόχρωση για τα νύχια των ποδιών - iefimerida.gr

Το λευκό παραμένει σταθερή και διαχρονική αξία στα νύχια, όμως φέτος μια διαφορετική απόχρωση έρχεται να το συναγωνιστεί, χαρίζοντας στα πόδια ένα πιο φίνο, διακριτικό και sophisticated αποτέλεσμα.

Πρόκειται για μια απαλή, φωτεινή επιλογή που κινείται ανάμεσα στις παστέλ και πιο ζεστές αποχρώσεις. Είναι εύκολη στους συνδυασμούς, κομψή χωρίς να είναι υπερβολική και αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να ανανεώσουν το πεντικιούρ τους χωρίς να απομακρυνθούν από τις safe και elegant επιλογές.

Δείτε στο Bovary.gr την απόχρωση που αντικαθιστά το λευκό στα νύχια του ποδιού