Ξεχάστε τη μάσκαρα: Η εναλλακτική που χαρίζει πιο φυσικό και ανάλαφρο μακιγιάζ - iefimerida.gr

Για ένα φυσικό natural makeup look, δεν χρειάζεσαι τη μάσκαρα. Η παράλειψή της μπορεί να κάνει το μακιγιάζ να δείχνει πιο ανάλαφρο, φρέσκο και ανεπιτήδευτο.

Η μάσκαρα, άλλωστε, δεν είναι πάντα απαραίτητη για να δείχνουν τα μάτια πιο έντονα. Αντίθετα, η απουσία της μπορεί να χαρίσει στο πρόσωπο μια πιο καθαρή, φυσική και ανεπιτήδευτη όψη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χρειάζεται να αποχωριστείς εντελώς το μακιγιάζ.

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