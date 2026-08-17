 Ξεχάστε τα παλιομοδίτικα dinner parties: Η γενιά Z φέρνει νέο αέρα στη φιλοξενία - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ξεχάστε τα παλιομοδίτικα dinner parties: Η γενιά Z φέρνει νέο αέρα στη φιλοξενία

Η Gen Z λέει αντίο στα βαρετά τραπέζια -Η νέα τάση στα dinner parties που γίνεται viral
Dinner party της γενιάς Ζ/ Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η νέα εποχή του dinner party της γενιάς Ζ φέρνει πολυτέλεια, ατμόσφαιρα και αυθεντικές στιγμές γύρω από ένα τραπέζι.

Κάποτε, μια πρόσκληση σε τραπέζι έμοιαζε σχεδόν βασανιστική. Οι εικόνες ήταν πάντα ίδιες: αυστηρά λευκά τραπεζομάντιλα, κανόνες καλής συμπεριφοράς, προκαθορισμένες θέσεις και αμήχανες συζητήσεις με ανθρώπους που έπαιρναν τον εαυτό τους υπερβολικά σοβαρά.

Δείτε πώς ανανεώνει τα dinner parties η γενιά Ζ στο Bovary.gr.

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