 Ξεχάστε τα κλασικά λευκά sneakers -Αυτά είναι τα 5 σχέδια που θα κυριαρχήσουν το 2027
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ξεχάστε τα κλασικά λευκά sneakers -Αυτά είναι τα 5 σχέδια που θα κυριαρχήσουν το 2027

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Φωτογραφία: IG @sophia_geiss
Φωτογραφία: IG @sophia_geiss

Τα λευκά sneakers παραμένουν ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας, ωστόσο η μόδα εξελίσσεται και φέρνει στο προσκήνιο νέες εκδοχές τους

Μετά την κυριαρχία των ρετρό αθλητικών παπουτσιών, όπως τα Adidas Samba, οι σχεδιαστές προτείνουν για το 2027 σχέδια που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα: από πιο κομψές και μίνιμαλ γραμμές μέχρι μοντέλα με έντονο sport χαρακτήρα και ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Αν σκέφτεστε να επενδύσετε σε ένα νέο ζευγάρι, αυτές είναι οι πέντε τάσεις που αξίζει να γνωρίζετε.

Δείτε τα σχέδια στα sneakers που θα κυριαρχήσουν το 2027 στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ sneakers σχέδια

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα