Ξεχάστε τα κλασικά λευκά sneakers -Αυτά είναι τα 5 σχέδια που θα κυριαρχήσουν το 2027

Τα λευκά sneakers παραμένουν ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας, ωστόσο η μόδα εξελίσσεται και φέρνει στο προσκήνιο νέες εκδοχές τους

Μετά την κυριαρχία των ρετρό αθλητικών παπουτσιών, όπως τα Adidas Samba, οι σχεδιαστές προτείνουν για το 2027 σχέδια που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα: από πιο κομψές και μίνιμαλ γραμμές μέχρι μοντέλα με έντονο sport χαρακτήρα και ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Αν σκέφτεστε να επενδύσετε σε ένα νέο ζευγάρι, αυτές είναι οι πέντε τάσεις που αξίζει να γνωρίζετε.

Δείτε τα σχέδια στα sneakers που θα κυριαρχήσουν το 2027 στο Bovary.gr