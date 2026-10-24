Ξεχάστε τα κλασικά μοκασίνια: Τα νέα Birkenstock αναβαθμίζουν το φθινοπωρινό office look σας - iefimerida.gr

Η Birkenstock παρουσιάζει τρία νέα σχέδια για το φθινόπωρο του 2026, που συνδυάζουν την άνεση των διάσημων ανατομικών παπουτσιών της με τη διαχρονική αισθητική των μοκασινιών.

Τα loafers έχουν καθιερωθεί ως μία από τις πιο κομψές επιλογές για το γραφείο, ωστόσο η Birkenstock έρχεται να προτείνει μια διαφορετική εκδοχή του καθημερινού παπουτσιού, που βάζει την άνεση σε πρώτο πλάνο χωρίς να θυσιάζει το στιλ.

Δείτε τα 3 νέα σχέδια της Birkenstock για το φθινόπωρο στο Bovary.gr.