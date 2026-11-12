Ξεχάστε τη μαύρη μάσκαρα μετά τα 60 -Η απόχρωση που χαρίζει πιο ξεκούραστο και φωτεινό βλέμμα

Οι σκούρες αποχρώσεις στο μακιγιάζ των ματιών μπορεί να κάνουν το βλέμμα να δείχνει πιο κουρασμένο, ιδιαίτερα στις γυναίκες άνω των 60 ετών.

Αντίθετα, οι πιο απαλές αποχρώσεις μπορούν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου με πιο φυσικό και διακριτικό τρόπο. Μία από τις καλύτερες εναλλακτικές είναι η καφέ μάσκαρα, η οποία χαρίζει ένταση και βάθος στις βλεφαρίδες, χωρίς να δημιουργεί την έντονη αντίθεση του μαύρου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο απαλό, φωτεινό και ανανεωμένο βλέμμα, που αναδεικνύει την ομορφιά σε κάθε ηλικία.

Δείτε ποια μάσκαρα κολακεύει περισσότερο τις γυναίκες μετά τα 60, στο Bovary.gr