Ξεχάστε για λίγο το μαύρο: Το χρώμα που κάνει κάθε φθινοπωρινό look πιο κομψό - iefimerida.gr

Ζεστό, κομψό και με πολλές αποχρώσεις, το καφέ χρώμα εξακολουθεί να έχει παρουσία στη μόδα, προσφέροντας ενδιαφέρουσες εναλλακτικές στους φθινοπωρινούς χρωματικούς συνδυασμούς.

Η μεγάλη χρωματική του παλέτα είναι και ένα από τα μεγάλα αβαντάζ του, καθώς για καθεμία από εσάς υπάρχει μια τονικότητα που μπορεί να σας ταιριάξει. Είτε πρόκειται για το μαρόν, μια βαθιά απόχρωση που σχεδόν «αγγίζει» το μαύρο, είτε για το πιο γλυκό καφέ που θυμίζει σοκολάτα γάλακτος, οι επιλογές είναι πολλές και μπορούν να καλύψουν διαφορετικά γούστα.

Δείτε τι να αποκτήσετε σε καφέ χρώμα στο Bovary.gr.