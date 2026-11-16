Ξεχάστε τους κοιλιακούς -Η μία άσκηση που γυμνάζει ταυτόχρονα κοιλιά, γοφούς και πλάτη, σύμφωνα με ειδικό

Μια απλή άσκηση από τη γιόγκα μπορεί να αποδειχθεί πιο ολοκληρωμένη επιλογή από τους κλασικούς κοιλιακούς, καθώς ενεργοποιεί τον κορμό, τους καμπτήρες του ισχίου και τους μυς της πλάτης.

Οι κοιλιακοί αποτελούν μία από τις πιο συνηθισμένες ασκήσεις στα προγράμματα γυμναστικής, ωστόσο δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη επιλογή για να αποκτήσει κανείς έναν δυνατό και σταθερό κορμό.

Δείτε ποια άσκηση της γιόγκα είναι προτιμότερη από τους κλασικούς κοιλιακούς στο Bovary.gr.