 Ξεχάστε τους κοιλιακούς -Η μία άσκηση που γυμνάζει ταυτόχρονα κοιλιά, γοφούς και πλάτη, σύμφωνα με ειδικό
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ξεχάστε τους κοιλιακούς -Η μία άσκηση που γυμνάζει ταυτόχρονα κοιλιά, γοφούς και πλάτη, σύμφωνα με ειδικό

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Σταματήστε τους κοιλιακούς -Εκπαιδεύτρια γιόγκα και προπονήτρια ενδυνάμωσης προτείνει αυτή την άσκηση για να δουλέψετε τον κορμό, τους καμπτήρες του ισχίου και τους μυς της πλάτης
Γιόγκα/ Φωτογραφία: Shutterstock

Μια απλή άσκηση από τη γιόγκα μπορεί να αποδειχθεί πιο ολοκληρωμένη επιλογή από τους κλασικούς κοιλιακούς, καθώς ενεργοποιεί τον κορμό, τους καμπτήρες του ισχίου και τους μυς της πλάτης.

Οι κοιλιακοί αποτελούν μία από τις πιο συνηθισμένες ασκήσεις στα προγράμματα γυμναστικής, ωστόσο δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη επιλογή για να αποκτήσει κανείς έναν δυνατό και σταθερό κορμό.

Δείτε ποια άσκηση της γιόγκα είναι προτιμότερη από τους κλασικούς κοιλιακούς στο Bovary.gr.

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