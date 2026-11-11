Ξεχάστε το κλασικό ματ κραγιόν: Η νέα κορεάτικη τάση που κάνει τα χείλη να δείχνουν πιο απαλά και ακαταμάχητα - iefimerida.gr

Το ματ κραγιόν επιστρέφει δυναμικά αυτό το φθινόπωρο, αλλά αφήνει πίσω του τις έντονες γραμμές και το αυστηρά σχηματισμένο περίγραμμα. Η νέα τάση θέλει τα χείλη απαλά, με βελούδινη υφή και ένα αποτέλεσμα που δείχνει ανεπιτήδευτο, σαν το χρώμα να έχει σβηστεί απαλά στις άκρες.

Τα cloud lips, που έρχονται από την Κορέα, βασίζονται ακριβώς σε αυτή τη διακριτική διάχυση του χρώματος: πιο έντονο στο κέντρο των χειλιών και πιο απαλό περιμετρικά. Το αποτέλεσμα είναι μοντέρνο και κομψό, χωρίς να απαιτεί τέλειο περίγραμμα ή έντονη κάλυψη.

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