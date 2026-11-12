Ξεχάστε το κλασικό καρέ: Το νέο αγαπημένο κούρεμα των celebrities έχει μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά

Αν σκέφτεστε να ανανεώσετε το μήκος των μαλλιών σας, υπάρχει ένα κούρεμα που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας.

Το flippy bob επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας μαζί του μια δόση ρετρό κομψότητας και παιχνιδιάρικης κίνησης, ενώ έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις στις πιο λαμπερές εμφανίσεις των celebrities.

Το συγκεκριμένο καρέ έχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που το κάνει αμέσως αναγνωρίσιμο: οι άκρες των μαλλιών γυρίζουν ελαφρώς προς τα έξω, δημιουργώντας μια κίνηση που δίνει ζωντάνια ακόμη και στο πιο απλό κούρεμα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει κερδίσει μια θέση στις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, αλλά και στο καθημερινό στιλ.

Δείτε τις πιο κομψές εκδοχές του flippy bob και πώς να υιοθετήσετε το κούρεμα της σεζόν στο Bovary.gr