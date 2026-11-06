Ξεχάστε τα διαχωριστικά στο μπάνιο -Η νέα τάση που κάνει ακόμα και τους πιο μικρούς χώρους να δείχνουν μεγαλύτεροι - iefimerida.gr

Δύο μπάνια με ίδια τετραγωνικά, ίδια πλακάκια και ίδιο παράθυρο, και όμως το ένα μοιάζει ανοιχτό και το άλλο στενάχωρο. Η διαφορά κρύβεται σε ένα στοιχείο που συχνά ξεχνάμε στην ανακαίνιση.
Σε μια εποχή που οι μικροί χώροι γίνονται όλο και πιο συνηθισμένοι στα αστικά διαμερίσματα, η λύση δεν περνάει από δαπανηρές επεκτάσεις. Βρίσκεται σε προσιτές επιλογές διαρρύθμισης, που πολλοί προσπερνούν από συνήθεια ή επειδή απλώς δεν τις γνωρίζουν.
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