 Ξεχάστε τα διαχωριστικά στο μπάνιο -Η νέα τάση που κάνει ακόμα και τους πιο μικρούς χώρους να δείχνουν μεγαλύτεροι - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ξεχάστε τα διαχωριστικά στο μπάνιο -Η νέα τάση που κάνει ακόμα και τους πιο μικρούς χώρους να δείχνουν μεγαλύτεροι

Τέλος στα διαχωριστικά στα μικρά μπάνια: Η εναλλακτική που αφήνει το φυσικό φως να διαχέεται παντού
Μπάνιο/ Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δύο μπάνια με ίδια τετραγωνικά, ίδια πλακάκια και ίδιο παράθυρο, και όμως το ένα μοιάζει ανοιχτό και το άλλο στενάχωρο. Η διαφορά κρύβεται σε ένα στοιχείο που συχνά ξεχνάμε στην ανακαίνιση.

Σε μια εποχή που οι μικροί χώροι γίνονται όλο και πιο συνηθισμένοι στα αστικά διαμερίσματα, η λύση δεν περνάει από δαπανηρές επεκτάσεις. Βρίσκεται σε προσιτές επιλογές διαρρύθμισης, που πολλοί προσπερνούν από συνήθεια ή επειδή απλώς δεν τις γνωρίζουν.

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