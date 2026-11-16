Ένα ξεχασμένο αξεσουάρ των '80s κάνει δυναμικό comeback -Πώς θα το φορέσουμε τον χειμώνα του 2026

Η μόδα αγαπά τις επιστροφές και φέτος τον χειμώνα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξεσουάρ των '80s έρχεται ξανά στο προσκήνιο.

Άνετο, πρακτικό και με νοσταλγική διάθεση, υπόσχεται να δώσει μια ξεχωριστή πινελιά στις χειμερινές εμφανίσεις μας, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές οι πιο ενδιαφέρουσες στιλιστικές επιλογές κρύβονται στο παρελθόν.

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