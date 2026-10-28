 5 wide-leg παντελόνια από τα Mango που ταιριάζουν τέλεια με τις χειμερινές μπότες και τα μποτάκια - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

5 wide-leg παντελόνια από τα Mango που ταιριάζουν τέλεια με τις χειμερινές μπότες και τα μποτάκια

Wide leg παντελόνι από τα Mango
Mango
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πέντε wide-leg παντελόνια από τα Mango που συνδυάζονται ιδανικά με μπότες και μποτάκια και θα γίνουν βασικό κομμάτι των χειμερινών εμφανίσεων στο γραφείο.

Τα παντελόνια με φαρδιά γραμμή παραμένουν σταθερή αξία στη γυναικεία γκαρνταρόμπα, καθώς προσφέρουν άνεση χωρίς να στερούνται κομψότητας. Ευέλικτα και εύκολα στους συνδυασμούς, προσαρμόζονται σε διαφορετικά στιλ και περιστάσεις.

Είτε προτιμάτε τα κλασικά υφασμάτινα σχέδια είτε τις πιο χαλαρές γραμμές, τα wide-leg παντελόνια αποτελούν μια πρακτική επιλογή για το γραφείο, τις καθημερινές εξόδους και τις βραδινές εμφανίσεις. Τον χειμώνα, μάλιστα, συνδυάζονται εξαιρετικά με ψηλές μπότες και μποτάκια, δημιουργώντας σύνολα που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και το στιλ.

Δείτε στο Bovary τα 5 wide-leg παντελόνια από τα Mango

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