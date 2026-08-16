«Wet look»: Η viral τεχνική για βλεφαρίδες που χαρίζει άμεσα πιο ανοιχτό βλέμμα - iefimerida.gr

Οι βλεφαρίδες χαρίζουν ζωντάνια στο πρόσωπο, ακόμη και χωρίς έντονο ή καθόλου μακιγιάζ.

Αυτή τη σεζόν, μια συγκεκριμένη τεχνική έχει γίνει viral, ακριβώς επειδή πετυχαίνει αυτό το αποτέλεσμα χωρίς κόπο ή υπερβολή.

Οι βλεφαρίδες «wet look» έχουν κατακτήσει τα social media και τους makeup artists χάρη στο φυσικό, φρέσκο και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο φινίρισμά τους. Το καλύτερο, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το πετύχεις.

Δείτε την τεχνική για βλεφαρίδες που χαρίζει ανοιχτό βλέμμα στο Bovary.gr