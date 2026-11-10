Το viral μυστικό της κορεάτικης ομορφιάς που υπόσχεται πιο λαμπερή επιδερμίδα - iefimerida.gr

Από την κορεάτικη περιποίηση μέχρι τις πιο σύγχρονες θεραπείες αισθητικής, το PDRN βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από την ομορφιά.

Πρόκειται για ένα συστατικό που κερδίζει συνεχώς έδαφος και έχει τραβήξει την προσοχή όσων αναζητούν νέους τρόπους φροντίδας της επιδερμίδας.

Υπάρχει σε ορούς, κρέμες και μάσκες προσώπου, με τις συνθέσεις του να υπόσχονται πιο ενυδατωμένη, λεία και ελαστική επιδερμίδα. Τι είναι, όμως, στην πραγματικότητα και πόσο αποτελεσματικό είναι όταν το εφαρμόζουμε στο σπίτι;

Δείτε τι είναι το PDRN, πώς δρα στην επιδερμίδα και τι αξίζει να γνωρίζετε πριν το εντάξετε στη skincare ρουτίνα σας στο Bovary.gr