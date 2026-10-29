Η Τζούλιαν Μουρ υιοθέτησε την πιο κομψή εκδοχή του μπορντό μανικιούρ για το φθινόπωρο - iefimerida.gr

To μπορντό είναι ένα χρώμα που επιστρέφει κάθε φθινόπωρο και καταφέρνει να δίχνει κάθε φορε διαφορετικό το μανικιούρ.

Φέτος, ωστόσο, η κλασική αυτή απόχρωση αποκτά μια πιο μυστηριώδη και εκλεπτυσμένη διάσταση, όπως μας έδειξε η Τζούλιαν Μουρ στο 70ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου BFI του Λονδίνου.

Η 65χρονη ηθοποιός άφησε στην άκρη τις απαλές, σχεδόν διάφανες αποχρώσεις που κυριαρχούν στα φθινοπωρινά μανικιούρ και επέλεξε ένα βαθύ μπορντό, με έντονους wine τόνους και μια σκοτεινή διάθεση.

Δείτε την απόχρωση στο μανικιούρ της Τζούλιαν Μουρ, στο Bovary.gr