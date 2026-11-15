Τζορτζ Μάικλ: Ποιος ήταν ο Κένι Γκος, ο μεγάλος έρωτας της ζωής του -Η σχέση που σημάδεψε τον διάσημο τραγουδιστή

Πίσω από τη λαμπερή καριέρα και την παγκόσμια επιτυχία του Τζορτζ Μάικλ υπήρχε μια προσωπική ζωή γεμάτη έντονες στιγμές, απώλειες και δύσκολες δοκιμασίες

Ανάμεσα στους ανθρώπους που σημάδεψαν βαθιά τη ζωή του ξεχώριζε ο Κένι Γκος, ο επί χρόνια σύντροφός του, που στάθηκε στο πλευρό του για περισσότερο από μία δεκαετία. Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «George Michael: The Faith Tour», θυμόμαστε την ιστορία της σχέσης τους και τον άνθρωπο που υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους έρωτες της ζωής του διάσημου τραγουδιστή.

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