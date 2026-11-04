 Η Τζίτζι Χαντίντ φόρεσε το ίδιο οικονομικό κομμάτι δύο φορές σε μια εβδομάδα -Το μυστικό της για κομψά looks - iefimerida.gr
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Η Τζίτζι Χαντίντ φόρεσε το ίδιο οικονομικό κομμάτι δύο φορές σε μια εβδομάδα -Το μυστικό της για κομψά looks

Τζίτζι Χαντίντ: Το κομμάτι που ξεχώρισε για τις φθινοπωρινές εμφανίσεις της -Το φόρεσε 2 φορές σε μία εβδομάδα
Τζίτζι Χαντίντ/ Φωτογραφία: ﻿Backgrid USA / Profimedia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Τζίτζι Χαντίντ φόρεσε δύο φορές μέσα σε λίγες μέρες το ίδιο μαύρο τοπ, και ο λόγος φαίνεται καθαρά: είναι άνετο, προκλητικό και οικονομικό.

Κάποια ρούχα είναι τόσο βολικά που καταλήγουν να φοριούνται ξανά και ξανά, και το φθινοπωρινό βασικό κομμάτι της Χαντίντ ανήκει σαφώς σε αυτή την κατηγορία.

Δείτε ποιο κομμάτι επιλέγει για το φθινόπωρο η Τζίτζι Χαντίντ στο Bovary.gr.

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