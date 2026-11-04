Η Τζίτζι Χαντίντ φόρεσε το ίδιο οικονομικό κομμάτι δύο φορές σε μια εβδομάδα -Το μυστικό της για κομψά looks - iefimerida.gr

Η Τζίτζι Χαντίντ φόρεσε δύο φορές μέσα σε λίγες μέρες το ίδιο μαύρο τοπ, και ο λόγος φαίνεται καθαρά: είναι άνετο, προκλητικό και οικονομικό.

Κάποια ρούχα είναι τόσο βολικά που καταλήγουν να φοριούνται ξανά και ξανά, και το φθινοπωρινό βασικό κομμάτι της Χαντίντ ανήκει σαφώς σε αυτή την κατηγορία.

Δείτε ποιο κομμάτι επιλέγει για το φθινόπωρο η Τζίτζι Χαντίντ στο Bovary.gr.