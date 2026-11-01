Η Τζίτζι Χαντίντ με την πιο στιλάτη εναλλακτική στο βραδινό φόρεμα για τις φθινοπωρινές εξόδους - iefimerida.gr

Η Τζίτζι Χαντίντ αποδεικνύει πως ένα εντυπωσιακό σύνολο για έξοδο δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιλαμβάνει φόρεμα.

Το supermodel επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο, συνδυάζοντας κομμάτια με ξεχωριστό χαρακτήρα και δημιουργώντας μια εμφάνιση που ξεχωρίζει για την κομψότητα και τη σύγχρονη αισθητική της.

Η αφορμή ήταν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος του brand της, Guest in Residence, στη Madison Avenue της Νέας Υόρκης. Το πολυτελές label, που ίδρυσε το 2022 και ειδικεύεται στα πλεκτά και τα cashmere κομμάτια, απέκτησε μια νέα διεύθυνση στην καρδιά της πόλης, με την Τζίτζι Χαντίντ να γιορτάζει το νέο αυτό βήμα με μια εμφάνιση που αποτελεί έμπνευση για τις βραδινές εξόδους.

Δείτε στο Bovary.gr την εμφάνιση της Τζίτζι Χαντίντ