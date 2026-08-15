 Τζιν ζιπ-κιλότ: Το ευέλικτο κομμάτι της μεταβατικής περιόδου και πώς να το φορέσετε - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τζιν ζιπ-κιλότ: Το ευέλικτο κομμάτι της μεταβατικής περιόδου και πώς να το φορέσετε

Φωτογραφία: IG @manondevelder
Φωτογραφία: IG @manondevelder
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Από το κλασικό τζιν παντελόνι μέχρι το σορτς, φέτος η denim μόδα προτείνει μια ενδιάμεση εκδοχή που συνδυάζει άνεση, στιλ και κομψότητα.

Η τζιν ζιπ-κιλότ κάνει δυναμική επιστροφή, με στοιχεία που φέρνουν τη νοσταλγία των '00s, αλλά με σαφώς πιο σύγχρονη αισθητική. Η νέα εκδοχή του ξεχωρίζει για τη φαρδιά γραμμή και το μήκος που φτάνει λίγο πάνω από τον αστράγαλο. Δεν θυμίζει ούτε στενό κάπρι ούτε βερμούδα, αντίθετα, δημιουργεί μια ανάλαφρη σιλουέτα που επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει ακόμη και στις πιο ζεστές ημέρες.

Είναι μια επιλογή που απευθύνεται σε εσάς που δεν νιώθετε άνετα με πολύ κοντά ρούχα, και που δεν θέλετε να φορέσετε το κλασικό, «βαρύ» τζιν ύφασμα μέσα στο καλοκαίρι.

Δείτε την denim τάση που επιστρέφει για τη μεταβατική περίοδο στο Bovary.gr

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