Τζιν + μακριά μπλούζα: Ο απόλυτος συνδυασμός του 2000 επιστρέφει στις τάσεις -Πώς να τον υιοθετήσετε τώρα - iefimerida.gr

Η μόδα της δεκαετίας του 2000 συνεχίζει να επιστρέφει δυναμικά και την άνοιξη του 2026 ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς συνδυασμούς εκείνης της εποχής επανέρχεται ανανεωμένος: οι μακριές μπλούζες φορεμένες με στενά τζιν.

Οι μακριές μπλούζες κάνουν αισθητή την παρουσία τους τόσο στις πασαρέλες όσο και στο street style, αποδεικνύοντας πως μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit. Εμφανίζονται σε εκδοχές με δαντέλα, κροσέ και λαχούρια, αλλά και σε πιο μίνιμαλ γραμμές, δίνοντας χαρακτήρα σε εμφανίσεις που διαφορετικά θα έμοιαζαν απλές ή υπερβολικά κλασικές. Ο συνδυασμός τους με στενό τζιν λειτουργεί ιδανικά, καθώς η εφαρμοστή γραμμή του παντελονιού εξισορροπεί τον όγκο της μπλούζας και δημιουργεί μια κομψή σιλουέτα.

Πρόκειται για ένα styling που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη αισθητική, προσφέροντας άνεση αλλά και θηλυκότητα.

Δείτε πώς θα υιοθετήσετε την τάση στο Bovary.gr.