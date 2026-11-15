Ξεχάστε το κλασικό μπλε τζιν: Οι δύο πιο chic αποχρώσεις που θα πρωταγωνιστήσουν τον χειμώνα 2026-2027

Το τζιν είναι ίσως το πιο αγαπημένο και ευέλικτο κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας, αφού αποτελεί σταθερή επιλογή από το πρωί μέχρι το βράδυ

Αυτή τη σεζόν, ωστόσο, αφήνει για λίγο στην άκρη την κλασική μπλε απόχρωσή του και ανανεώνεται μέσα από δύο πιο ιδιαίτερα χρώματα. Το μπορντό και το βαθύ μωβ ξεχωρίζουν στις πασαρέλες για το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2026-2027, δίνοντας νέα πνοή στο denim και προσθέτοντας μια απρόσμενη πινελιά στιλ ακόμη και στα πιο απλά καθημερινά σύνολα. Αν θέλετε να ανανεώσετε τις εμφανίσεις σας χωρίς να αποχωριστείτε το αγαπημένο σας τζιν, αυτές είναι οι δύο αποχρώσεις που αξίζει να βάλετε στη shopping list σας.

Διαβάστε περισσότερα για τα δυο χρώματα που θα κυριαρχήσουν στα τζιν στο bovary.gr