 Το τζιν από τα Zara που λατρεύει η Μάρτα Ορτέγκα και κολακεύει κάθε σιλουέτα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το τζιν από τα Zara που λατρεύει η Μάρτα Ορτέγκα και κολακεύει κάθε σιλουέτα

Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image
Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα straight-leg τζιν αποτελούν μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των fashionistas, χάρη στην κομψή γραμμή τους και την ευκολία με την οποία συνδυάζονται.

Τα συγκεκριμένα τζιν έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή θέση στις συλλογές των Zara. Δεν είναι ούτε υπερβολικά φαρδιά ούτε στενά, αγκαλιάζουν αρμονικά τη σιλουέτα και δημιουργούν μια ισορροπημένη γραμμή που κολακεύει διαφορετικούς σωματότυπους.

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