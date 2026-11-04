Το τζιν από τα H&M της Κατερίνας Καινούργιου που κολακεύει τη σιλουέτα -Τέλειο για πρωί και βράδυ - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε ένα τζιν με στρας από τα H&M, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και ένα τόσο διαχρονικό κομμάτι μπορεί να αποκτήσει πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Το τζιν παντελόνι αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας, καθώς συνδυάζει την άνεση με την ευελιξία και μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε προσωπικό στιλ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι κλασικές εκδοχές του αποκτούν μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, με διακοσμητικές λεπτομέρειες που κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να ξεχωρίζει.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον των fashion lovers βρίσκονται τα τζιν με στρας, τα οποία προσθέτουν μια διακριτική ή πιο έντονη λάμψη στις εμφανίσεις, χωρίς να χάνουν τον καθημερινό χαρακτήρα τους.

Δείτε το τζιν από τα H&M της Κατερίνας Καινούργιου στο Bovary.gr.