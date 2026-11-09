Το τζιν που επιλέγει η Αμάντα Σέιφριντ για πιο μακριά πόδια -Κολακεύει τις petite σιλουέτες - iefimerida.gr

Η Αμάντα Σέιφριντ έχει βρει το ιδανικό τζιν που χαρίζει την ψευδαίσθηση πιο μακριών ποδιών και κολακεύει κάθε σιλουέτα.

Είναι ένα διαχρονικό στιλ τζιν που ταιριάζει σε κάθε γκαρνταρόμπα και κολακεύει ιδιαίτερα τις πιο petite γυναίκες. Αυτό που κάνει τη διαφορά στην εμφάνιση της Αμάντα Σέιφριντ είναι ο συνδυασμός τριών χαρακτηριστικών: η ίσια γραμμή, το σκούρο χρώμα και το μακρύ μήκος.

Το straight-leg τζιν ακολουθεί τη φυσική γραμμή των ποδιών χωρίς να είναι υπερβολικά στενό στους μηρούς ή να ανοίγει έντονα προς τα κάτω. Έτσι, δημιουργεί μια ισορροπημένη σιλουέτα και προσφέρει ένα κομψό, επιμηκυμένο αποτέλεσμα.

Δείτε το τζιν που επιλέγει η Αμάντα Σέιφριντ για πιο μακριά πόδια, στο Bovary.gr