Η Τζέσικα Τσάστεϊν λέει «αντίο» στα μακριά μαλλιά -Το chic καρέ που απογειώνει τα ζυγωματικά της - iefimerida.gr

Η Τζέσικα Τσαστέιν εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της, υιοθετώντας ένα κομψό καρέ μεσαίου μήκους που αγγίζει το πηγούνι.

Η μεταμόρφωση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αποτελεί μια ριζική απομάκρυνση από τα χαρακτηριστικά της κυματιστά, κόκκινα μαλλιά που την είχαν καθιερώσει ως εικόνα όλα αυτά τα χρόνια.

Η νέα της εμφάνιση αποκαλύφθηκε στο κόκκινο χαλί των Βραβείων Breakthrough στη Σάντα Μόνικα προκαλώντας έκπληξη. Δεν πρόκειται για μια απλή αλλαγή στο μήκος, αλλά για μια συνολική ανανέωση του στιλ της. Το καρέ της, με την πλάγια χωρίστρα, τα μαλλιά τραβηγμένα πίσω από το ένα αυτί και τον εμφανώς «καθαρό» αυχένα, αποπνέει μια αυστηρή αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη αισθητική.

