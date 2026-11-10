 Τζένιφερ Λόρενς: Τα ιδιαίτερα Birkenstock που επέλεξε και δίνουν άλλη διάσταση στο casual στιλ - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τζένιφερ Λόρενς: Τα ιδιαίτερα Birkenstock που επέλεξε και δίνουν άλλη διάσταση στο casual στιλ

Φωτογραφία: Christopher Peterson
Τζένιφερ Λόρενς - Φωτογραφία: Christopher Peterson
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την πιο εντυπωσιακή κόκκινη εκδοχή των Birkenstock επιλέγει η Τζένιφερ Λόρενς.

Η 36χρονη ηθοποιός, γνωστή για τις χαλαρές αλλά πάντα προσεγμένες street style εμφανίσεις της, έχει αποδείξει πολλές φορές την αδυναμία της σε αυτά τα παπούτσια.

Για την πρόσφατη εμφάνισή της, η Τζένιφερ Λόρενς επέλεξε ένα ζευγάρι από την ιδιαίτερη συλλογή Birkenstock 1774. Πρόκειται για μια ξεχωριστή επανερμηνεία του κλασικού Boston Clog, που κυκλοφόρησε με αφορμή μια πιο γιορτινή και πολυτελή προσέγγιση του εμβληματικού σχεδίου.

Δείτε τα Birkenstock της Τζένιφερ Λόρενς στο Bovary.gr

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