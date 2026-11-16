Η Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει στα 57 της με σέξι κορμάκι μετά το γυμναστήριο -Και αποκαλύπτει ποιο γλυκό τρώει

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποδεικνύει πως γνωρίζει καλά το μυστικό της ισορροπίας, καθώς δεν στερείται τις αγαπημένες της λιχουδιές ακόμη και όταν ακολουθεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα προπόνησης

Η 57χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες μετά την επίσκεψή της στο γυμναστήριο, τραβώντας τα βλέμματα με το εφαρμοστό καφέ κορμάκι της και το βαθύ ντεκολτέ του. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε εξίσου την παράσταση ήταν το απολαυστικό snack που επέλεξε στη συνέχεια: δύο λαχταριστά μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας και ένα ποτήρι γάλα. Με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Workout & eat cookies. Balance», η σταρ έστειλε το δικό της μήνυμα, υπενθυμίζοντας πως η αυτοφροντίδα δεν σημαίνει απαραίτητα στερήσεις.

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