Η Τζένιφερ Λόπεζ υιοθέτησε το πιο κομψό μανικιούρ της σεζόν -Η τάση με την περλέ λάμψη - iefimerida.gr

Μετά τα chai latte nails, η Τζένιφερ Λόπεζ φέρνει στο προσκήνιο μια νέα τάση που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο μανικιούρ της σεζόν: τα Frosted Pearl Nails.

Το νέο της nail look, που δημιούργησε ο επί χρόνια nail artist της, Τομ Μπάτσικ, βασίζεται σε μια διάφανη, ροζ βάση με διακριτική περλέ λάμψη, θυμίζοντας την πιο απαλή και κομψή εκδοχή του chrome manicure.

Δείτε το μανικιούρ της Τζένιφερ Λόπεζ και πάρτε έμπνευση για το επόμενο nail look σας στο Bovary.gr