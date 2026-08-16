Τζένιφερ Λόπεζ: Η άσκηση που κάνει για δυνατό κορμό και επίπεδη κοιλιά - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Λόπεζ στα 57 της συνεχίζει να εντυπωσιάζει, διατηρώντας αψεγάδιαστο στιλ, ενέργεια και μια άκρως εντυπωσιακή φυσική κατάσταση.

Η επίπεδη, σμιλεμένη κοιλιά της δεν περνά απαρατήρητη, είτε εμφανίζεται σε κόκκινα χαλιά είτε χορεύει στη σκηνή. Κι όμως, αυτό είναι αποτέλεσμα χρόνων πειθαρχίας, καθημερινής αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς υπό την καθοδήγηση του προπονητή της, Jay Cardiello.

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