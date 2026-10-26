Η Τζένιφερ Άνιστον τόλμησε τον συνδυασμό που κάποτε θεωρούνταν πασέ -Η τσάντα που έκανε τη διαφορά - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Άνιστον επέλεξε να συνδυάσει το καφέ με το μαύρο, επιβεβαιώνοντας πως ο συνδυασμός των δύο χρωμάτων έχει αφήσει οριστικά πίσω του τους παλιούς στιλιστικούς κανόνες.

Φωτογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη με ένα σκούρο γκρι βραδινό φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μια μικρή καφέ λουστρινένια τσάντα. Η επιλογή της ηθοποιού ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς αντί για την αναμενόμενη μαύρη τσάντα, προτίμησε μια σοκολατί απόχρωση, αποδεικνύοντας πως το καφέ μπορεί να φορεθεί ακόμη και στις πιο επίσημες εμφανίσεις.

Δείτε την εμφάνιση της στο Bovary.gr.