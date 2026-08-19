Η Τζένη Θεωνά βρήκε το ιδανικό ολόσωμο μαγιό για στιλάτες εμφανίσεις στην παραλία -Με ξεχωριστό print - iefimerida.gr

Η Τζένη Θεωνά απολαμβάνει την Αίγινα με ένα statement printed ολόσωμο που αξίζει να προσέξουμε.

Η 43χρονη ηθοποιός ξέρει πώς να κάνει ακόμη και ένα ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό στιγμιότυπο να αποκτά fashion ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά, από την Αίγινα, όπου απολαμβάνει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της, η ηθοποιός μοιράστηκε δύο φωτογραφίες από μια χαλαρή ημέρα.

Δείτε τις φωτογραφίες της Τζένης Θεωνά με ολόσωμο μαγιό στο Bovary.gr.