Η Τζένη Θεωνά βρήκε το ιδανικό ολόσωμο μαγιό για στιλάτες εμφανίσεις στην παραλία -Με ξεχωριστό print - iefimerida.gr

Η Τζένη Θεωνά απολαμβάνει την Αίγινα με ένα statement printed ολόσωμο που αξίζει να προσέξουμε.
Η 43χρονη ηθοποιός ξέρει πώς να κάνει ακόμη και ένα ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό στιγμιότυπο να αποκτά fashion ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά, από την Αίγινα, όπου απολαμβάνει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της, η ηθοποιός μοιράστηκε δύο φωτογραφίες από μια χαλαρή ημέρα.
Δείτε τις φωτογραφίες της Τζένης Θεωνά με ολόσωμο μαγιό στο Bovary.gr.
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