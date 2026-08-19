 Η Τζένη Θεωνά βρήκε το ιδανικό ολόσωμο μαγιό για στιλάτες εμφανίσεις στην παραλία -Με ξεχωριστό print - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Τζένη Θεωνά βρήκε το ιδανικό ολόσωμο μαγιό για στιλάτες εμφανίσεις στην παραλία -Με ξεχωριστό print

Η Τζένη Θεωνά βρήκε το ιδανικό ολόσωμο με print για στιλάτες εμφανίσεις στην παραλία
Τζένη Θεωνά/ Φωτογραφία: Instagram/ @jennytheona
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Τζένη Θεωνά απολαμβάνει την Αίγινα με ένα statement printed ολόσωμο που αξίζει να προσέξουμε.

Η 43χρονη ηθοποιός ξέρει πώς να κάνει ακόμη και ένα ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό στιγμιότυπο να αποκτά fashion ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά, από την Αίγινα, όπου απολαμβάνει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της, η ηθοποιός μοιράστηκε δύο φωτογραφίες από μια χαλαρή ημέρα.

Δείτε τις φωτογραφίες της Τζένης Θεωνά με ολόσωμο μαγιό στο Bovary.gr.

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