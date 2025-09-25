 Η Τζένη Μελιτά με φόρεμα από τα Zara που ταιριάζει με μπαλαρίνες και μποτάκια -Για όλη μέρα - iefimerida.gr
Η Τζένη Μελιτά με φόρεμα από τα Zara που ταιριάζει με μπαλαρίνες και μποτάκια -Για όλη μέρα

Τζένη Μελιτά
Τζένη Μελιτά/ Φωτογραφία: Instagram/ @melitajenny
Η Τζένη Μελιτά είναι από τις παρουσιάστριες που έχουν καταφέρει να κερδίσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Με φρέσκο και θηλυκό στιλ, η ίδια αγαπά να μοιράζεται τα looks της με τους followers της στο Instagram, αλλά και να εμπνέει το κοινό της μέσα από την καθημερινή της παρουσία στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, «Πρωίαν σε είδον». Οι επιλογές της συνδυάζουν πάντα κομψότητα με άνεση, δίνοντας έμφαση σε κομμάτια που είναι εύκολα να φορεθούν από κάθε γυναίκα.

Στην πιο πρόσφατη εμφάνισή της, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα μίντι φόρεμα από τα Zara, ένα brand που αγαπά και συχνά εντάσσει στις εμφανίσεις της. Το συγκεκριμένο σχέδιο ξεχωρίζει χάρη στη λαιμόκοψη halter, που αναδεικνύει τους ώμους, και τη λεπτομέρεια της ανοιχτής πλάτης, όπου κυριαρχεί ένας φιόγκος που χαρίζει ρομαντική διάθεση. Οι λεπτές ρυθμιζόμενες τιράντες προσθέτουν άνεση, ενώ η μίντι γραμμή του φορέματος το καθιστά ιδανικό για κάθε σωματότυπο. Είναι ακριβώς αυτό το είδος φορέματος που μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, ανάλογα με τα αξεσουάρ που θα το συνοδεύσουν.

Δείτε την Τζένη Μελιτά με φόρεμα Zara στο Bovary.gr.

