«Emily in Paris vs Τζένη in Κατεχάκη»: H Τζένη Μελιτά με το φόρεμα της Λίλι Κόλινς -Ποια το φόρεσε καλύτερα - iefimerida.gr

Η Τζένη Μελιτά φόρεσε το ίδιο φόρεμα με την Λίλι Κόλις που υποδύεται την Emily Cooper στην γνωστή σειρά «Εmily in Paris».

H παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μία φωτογραφία που δείχνει την ίδια και την Λίλι Κόλινς να φορούν ακριβώς το ίδιο φόρεμα. Η Τζένη Μελιτά μάλιστα έκανε χιούμορ σημειώνοντας: «Emily in Paris vs Τζένη in Κατεχάκη».

H Τζένη Μελιτά εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον, τήν Μεσημβρίαν» που παρουσιάζει με τον Φώτη Σεργουλόπουλο φορώντας ένα υπέροχο φόρεμα, το οποίο είναι δημιουργία του Βασίλη Ζούλια.

