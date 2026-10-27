Η Τζένη Καζάκου με ψηλόμεσο τζιν και δερμάτινο τζάκετ -Ο διαχρονικός φθινοπωρινός συνδυασμός - iefimerida.gr

Η Τζένη Καζάκου υιοθέτησε ένα από τα πιο διαχρονικά street style looks, συνδυάζοντας ένα ψηλόμεσο τζιν με δερμάτινο τζάκετ και αποδεικνύοντας ότι η ανεπιτήδευτη κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές.

Η Τζένη Καζάκου ανήκει στη νέα γενιά ηθοποιών που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την παρουσία τους στην υποκριτική, αλλά και για το προσωπικό τους στιλ. Η εγγονή της Τζένης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου αγαπά τις χαλαρές εμφανίσεις, με κομμάτια που συνδυάζουν την άνεση με μια πιο σύγχρονη, δυναμική αισθητική.

Αυτή τη φορά, η Τζένη Καζάκου μοιράστηκε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει στον δρόμο, φορώντας ένα σύνολο που παραπέμπει στην ανεπιτήδευτη αισθητική των '90s, μια τάση που εξακολουθεί να επηρεάζει τη σύγχρονη μόδα.

Δείτε την εμφάνιση της Τζένης Καζάκου στο Bovary.gr.