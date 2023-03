Η Τζέιμι Λι Κέρτις με τον σύζυγό της στα Όσκαρ -Εντυπωσιακή, με λαμπερό φόρεμα Dolce & Gabbana [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Τζέιμι Λι Κέρτις εντυπωσίασε στα Όσκαρ. Η ηθοποιός φόρεσε φόρεμα Dolce & Gabbana και συνοδευόταν από τον σύζυγό της.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις αποτελεί μια από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς. Η διάσημη ηθοποιός βραβεύτηκε με το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Everything Everywhere All at Once». Η Τζέιμι Λι Κέρτις εμφανίστηκε στα Όσκαρ με ένα λαμπερό φόρεμα από τον οίκο Dolce & Gabbana.

Η 64χρονη ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Κρίστοφερ Γκεστ. Μιλώντας για την υποψηφιότητά της, πριν μάθει ότι τελικά θα κέρδιζε, η ίδια ανέφερε «Είδες στα SAG Awards πόσο σοκαρισμένη ήμουν που κέρδισα. Έτσι είμαι μόνιμα από τις 24 Φεβρουαρίου που έμαθα ότι είμαι υποψήφια». Μιλώντας για την ταινία για την οποία ήταν υποψήφια, είπε «Ειλικρινά, είναι μια πολύ ωραία ταινία. Το γεγονός ότι μια ταινία που έχει να κάνει με την αγάπη, την οικογένεια, την επανένωση, την ευγένεια, την ελπίδα είναι απλώς μοναδικό».

