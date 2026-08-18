Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης: Ποιος είναι ο Έλληνας γαμπρός της βασίλισσας Ράνιας που κατάγεται από την Άνδρο - iefimerida.gr

Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας γιορτάζει τον ερχομό των δίδυμων κοριτσιών της πριγκίπισσας Ιμάν και του ελληνικής καταγωγής συζύγου της, Τζαμίλ Θερμιώτη.

Τα κορίτσια γεννήθηκαν στις 14 Αυγούστου 2026 και ήρθαν να προστεθούν στην οικογένεια, η οποία είχε ήδη την ενός έτους Αμίνα.

Η είδηση έγινε γνωστή από το Βασιλικό Χασεμιτικό Δικαστήριο, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η βασίλισσα Ράνια μοιράστηκε στα social media τις πρώτες φωτογραφίες με τις νεογέννητες εγγονές της.

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