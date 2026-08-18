 Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης: Ποιος είναι ο Έλληνας γαμπρός της βασίλισσας Ράνιας που κατάγεται από την Άνδρο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης: Ποιος είναι ο Έλληνας γαμπρός της βασίλισσας Ράνιας που κατάγεται από την Άνδρο

Φωτογραφία Instagram/Royal Hashemite Court
Φωτογραφία Instagram/Royal Hashemite Court
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας γιορτάζει τον ερχομό των δίδυμων κοριτσιών της πριγκίπισσας Ιμάν και του ελληνικής καταγωγής συζύγου της, Τζαμίλ Θερμιώτη.

Τα κορίτσια γεννήθηκαν στις 14 Αυγούστου 2026 και ήρθαν να προστεθούν στην οικογένεια, η οποία είχε ήδη την ενός έτους Αμίνα.

Η είδηση έγινε γνωστή από το Βασιλικό Χασεμιτικό Δικαστήριο, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η βασίλισσα Ράνια μοιράστηκε στα social media τις πρώτες φωτογραφίες με τις νεογέννητες εγγονές της.

Δείτε ποιος είναι ο Έλληνας γαμπρός της βασίλισσας Ράνιας στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ βασίλισσα Ράνια δίδυμα έλληνας γαμπρός

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ