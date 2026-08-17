 Τζάκι Κένεντι: 4 καλοκαιρινά looks που μπορείτε να υιοθετήσετε στις διακοπές - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τζάκι Κένεντι: 4 καλοκαιρινά looks που μπορείτε να υιοθετήσετε στις διακοπές

Φωτογραφία Getty Images
Φωτογραφία Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Τζάκι Κένεντι υπήρξε influencer πριν καν υπάρξει ο όρος, αφήνοντας ένα διαχρονικό στιλιστικό αποτύπωμα που συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα μέχρι σήμερα.

Πολλές γυναίκες της εποχής διέθεταν αδιαμφισβήτητο γούστο, όμως η Τζάκι Ο. αναδείχθηκε σε απόλυτο σύμβολο κομψότητας, έχοντας την ικανότητα να μετατρέπει ακόμη και το πιο απλό σύνολο σε αντικείμενο θαυμασμού.

Αυτό γινόταν ιδιαίτερα εμφανές στις διακοπές της, όταν άφηνε για λίγο πίσω τα επίσημα καθήκοντά της και αποκάλυπτε μια πιο χαλαρή και ανεπιτήδευτη πλευρά του στιλ της, μέσα από εμφανίσεις που έμοιαζαν σχεδόν «επαναστατικές» σε σχέση με τη δημόσια εικόνα της.

Δείτε το καλοκαιρινό στιλ της Τζάκι Κένεντι στο Bovary.gr

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