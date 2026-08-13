Ούτε τζιν ούτε δερμάτινο: Το τζάκετ που φορούν τώρα οι Σκανδιναβές και θα κάνει θραύση το φθινόπωρο - iefimerida.gr

Στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης ένα κομμάτι φαίνεται πως κυριάρχησε στο street style και δεν είναι άλλο από το αθλητικό τζάκετ.

Ένα από τα μεγάλα ταλέντα των fashionistas της Κοπεγχάγης, που πλέον αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του δανέζικου στιλ, είναι η ικανότητά τους να συνδυάζουν χρώματα, μοτίβα και κομμάτια που, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να μην έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους.

Σε αυτό το παιχνίδι των αντιθέσεων, ένας από τους βασικούς κανόνες είναι ο συνδυασμός πιο επίσημων κομματιών με άλλα πιο casual και ανέμελα. Μια τεχνική που φτάνει στο σημείο να συνδυάζει ακόμη και βραδινά ρούχα με στοιχεία από τον κόσμο του αθλητισμού.

Δείτε το τζάκετ που θα κάνει θραύση το φθινόπωρο στο Bovary.gr.