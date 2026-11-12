 Οι τσάντες που μοιάζουν με νεσεσέρ είναι η νέα fashion εμμονή της σεζόν
ΓΥΝΑΙΚΑ

Οι τσάντες που μοιάζουν με νεσεσέρ είναι η νέα fashion εμμονή της σεζόν

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Vanity bags: Η πιο κομψή τσάντα της σεζόν θυμίζει νεσεσέρ
Η Αλίσια Βικάντερ κατά την άφιξή της στο after party στο Plage Lucia, στις Κάννες./Φωτογραφία: Profimedia

Μικρές, με ιδιαίτερο σχήμα και vintage αισθητική, οι τσάντες νεσεσέρ επανέρχονται στο προσκήνιο και διεκδικούν μια θέση στις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις της σεζόν.

Οι vanity bags έχουν αρχίσει να εμφανίζονται όλο και περισσότερο στις συλλογές των μεγάλων οίκων, παρόλο που πριν κρατηθούν σαν τσάντες είχαν μια εντελώς διαφορετική χρήση. Η ιστορία τους ξεκινά από τα μικρά βαλιτσάκια που έπαιρναν οι γυναίκες στα ταξίδια τους για να μεταφέρουν καλλυντικά, αρώματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Το χαρακτηριστικό boxy σχήμα τους δεν είχε τότε να κάνει τόσο με την εμφάνιση όσο με την πρακτικότητα.

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