Η τσάντα που συνδυάζει πολυτέλεια και προσιτή τιμή και έχει γίνει αγαπημένη της Κέιτ Μίντλεντον - iefimerida.gr

Η τσάντα που συνδυάζει πολυτέλεια και προσιτή τιμή και έχει γίνει αγαπημένη της Κέιτ Μίντλεντον

Η Κέιτ Μίντλεντον ξαναφορά το πιο κομψό pied-de-poule φόρεμά της και υιοθετεί την τσάντα-τάση της σεζόν
Κέιτ Μίντλετον/ Φωτογραφία:﻿Zuma Press / Profimedia
Η Κέιτ Μίντλετον επανέφερε μια αγαπημένη pencil δημιουργία της Emilia Wickstead σε επίσημη εμφάνισή της στο Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εκλεπτυσμένη και διαχρονική προσέγγισή της στη μόδα.

Η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον στην επίσκεψή της στον οργανισμό παιδικής ψυχικής υγείας Anna Freud στις 27 Νοεμβρίου στη βρετανική πρωτεύουσα απέδειξε πως η κομψότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα λιτή και επιδραστική.

Δείτε την εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον με την τσάντα-τάση στο Bovary.gr.

