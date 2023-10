Τι είναι αυτή η τσάντα-περιστέρι που έγινε viral από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Βγήκε σε νέα, καλλιτεχνική βερσιόν - iefimerida.gr

Ο Jonathan Anderson συνεργάστηκε με την εικαστικό Anthea Hamilton για μια limited-edition συλλογή των εμβληματικών πια τσαντών σε σχήμα περιστεριού.

Ο Jonathan Anderson παρουσίασε για πρώτη φορά το clutch-περιστέρι ως μέρος της ανδρικής συλλογής του για το φθινόπωρο του 2022. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο μεγάλη, που τελικά ο σχεδιαστής αποφάσισε να το λανσάρει και στην αγορά. Φυσικά, η φήμη της τσάντας απογειώθηκε όταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φωτογραφήθηκε να την κρατάει ως Κάρι Μπράντσο στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του «And just like that…». Έγινε αμέσως viral, με αποτέλεσμα να γίνει sold out!

Πρόσφατα, ο Ιρλανδός σχεδιαστής Jonathan Anderson συνεργάστηκε με τη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα Anthea Hamilton για μια limited edition σειρά του pigeon-clutch (για μόλις 20 συλλέκτες).

