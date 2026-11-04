 Η τσάντα από τα Benetton που φοριέται με δύο τρόπους -Κοστίζει λιγότερο από 50 ευρώ και ταιριάζει με όλα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η τσάντα από τα Benetton που φοριέται με δύο τρόπους -Κοστίζει λιγότερο από 50 ευρώ και ταιριάζει με όλα

ΚΟΠΕΛΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΤΣΑΝΤΑ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
Φωτογραφία: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η shopper τσάντα από τα Benetton συνδυάζει πρακτικότητα και στιλ, ενώ χάρη στο ιδιαίτερο σχέδιό της μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές εμφανίσεις.

Μια κομψή και πρακτική τσάντα είναι από τα πιο απαραίτητα αξεσουάρ της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Ειδικά όταν μπορεί να συνδυαστεί με πολλά διαφορετικά σύνολα, από τα καθημερινά looks του γραφείου μέχρι τις χαλαρές βόλτες στην πόλη, γίνεται μια επένδυση που αξίζει να κάνετε.

Αυτή τη σεζόν, οι μεγάλες shopper τσάντες εξακολουθούν να έχουν ξεχωριστή θέση στη μόδα, καθώς προσφέρουν άνεση και λειτουργικότητα χωρίς να στερούνται κομψότητας. Παράλληλα, τα καρό μοτίβα επιστρέφουν δυναμικά στις φθινοπωρινές και χειμερινές εμφανίσεις, προσθέτοντας μια διαχρονική, βρετανική αισθητική.

Σε μια online έρευνα στη συλλογή των Benetton ανακαλύψαμε μια τσάντα που συνδυάζει αυτά τα δύο στοιχεία, έχοντας μάλιστα ένα επιπλέον πλεονέκτημα: είναι διπλής όψης.

Δείτε την τσάντα από τα Benetton στο Bovary.gr.

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