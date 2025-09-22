 Το τροπικό φυτό από τα ΙΚΕΑ που θα μεταμορφώσει το σπίτι σου -Κοστίζει λιγότερο από 5 ευρώ - iefimerida.gr
Το τροπικό φυτό από τα ΙΚΕΑ που θα μεταμορφώσει το σπίτι σου -Κοστίζει λιγότερο από 5 ευρώ

Το ιδανικό φυτό για το φθινόπωρο ήρθε στα IKEA -Όμορφο και ανθεκτικό, κοστίζει μόλις 2,50 ευρώ
Τυχερό μπαμπού/ Φωτογραφία: IKEA
Εύκολο στη φροντίδα, ανθεκτικό και διακοσμητικό, αυτό το τροπικό φυτό μεταμορφώνει τους χώρους σου, ακόμα και τις πιο μουντές φθινοπωρινές μέρες.

Καθώς τα φύλλα πέφτουν και η διάθεση γίνεται πιο εσωστρεφής, πολλοί πιστεύουν ότι το φθινόπωρο δεν είναι η κατάλληλη εποχή για φυτά στο σπίτι. Όμως υπάρχουν επιλογές που όχι μόνο επιβιώνουν αυτήν την εποχή, αλλά και ευδοκιμούν.

Δείτε το ιδανικό φθινοπωρινό φυτό από τα IKEA στο Bovary.gr.

