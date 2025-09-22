Το τροπικό φυτό από τα ΙΚΕΑ που θα μεταμορφώσει το σπίτι σου -Κοστίζει λιγότερο από 5 ευρώ - iefimerida.gr

Εύκολο στη φροντίδα, ανθεκτικό και διακοσμητικό, αυτό το τροπικό φυτό μεταμορφώνει τους χώρους σου, ακόμα και τις πιο μουντές φθινοπωρινές μέρες.
Καθώς τα φύλλα πέφτουν και η διάθεση γίνεται πιο εσωστρεφής, πολλοί πιστεύουν ότι το φθινόπωρο δεν είναι η κατάλληλη εποχή για φυτά στο σπίτι. Όμως υπάρχουν επιλογές που όχι μόνο επιβιώνουν αυτήν την εποχή, αλλά και ευδοκιμούν.
Δείτε το ιδανικό φθινοπωρινό φυτό από τα IKEA στο Bovary.gr.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο