Διατροφολόγος του Χάρβαρντ αποκαλύπτει το ένα τρόφιμο που οι περισσότεροι τρώμε για πρωινό αλλά εκείνη ποτέ - iefimerida.gr

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να είναι φθηνά και να μας λύνουν τα χέρια, αλλά η κατανάλωσή τους συνδέεται με κακή διάθεση, φλεγμονές και πτώση της ενέργειας, προειδοποιεί διατροφολόγος του Χάρβαρντ.

Σύμφωνα με την δρ Ούμα Ναϊντού, Διευθύντρια Διατροφής, Τρόπου Ζωής και Μεταβολικής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, η μείωση των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα στην ψυχική και σωματική υγεία.

