Το διακοσμητικό τρικ για να ανανεώσετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού χωρίς έξοδα -Προσθέτει χρώμα στον χώρο - iefimerida.gr

Το καλοκαίρι, η ζέστη στο σπίτι γίνεται συχνά ανυπόφορη. Ένα φυτό εσωτερικού χώρου μπορεί να προσφέρει μια φυσική αίσθηση δροσιάς στον χώρο.

Πρόκειται για την ασπιδίστρα, ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και εύκολο στη φροντίδα φυτό, ιδανικό ακόμη και για όσους δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στην κηπουρική.

Δείτε το φυτό που κάνει το σπίτι να φαίνεται πιο δροσερό το καλοκαίρι στο Bovary.gr