Το «τρικ με την πετσέτα» που κάνει το σπίτι πιο ζεστό -Όπως το έκαναν οι γιαγιάδες - iefimerida.gr

Μέσα από ένα κόλπο με που χρησιμοποιούσαν και οι γιαγιάδες μας, το σπίτι γινόταν πιο ζεστό χωρίς να προκύπτει κανένα επιπλέον κόστος στον λογαριασμό μας.

Όσο ο χειμώνας πλησιάζει και το κρύο κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία του, το κόστος του λογαριασμού στο ρεύμα και στο πετρέλαιο μας απασχολεί περισσότερο. Τα νοικοκυριά επομένως ψάχνουν τρόπους να μειώσουν αυτά τα έξοδα θέρμανσης.

Μιλώντας με περισσότερους από 100 ειδικούς στη θέρμανση και την εξοικονόμηση χρημάτων, προέκυψαν πέντε βασικές συμβουλές στις οποίες σχεδόν όλοι συμφώνησαν. Ανάμεσά τους: να θερμαίνουμε μόνο τους χώρους που χρησιμοποιούμε και να βεβαιωνόμαστε ότι ο λέβητας και τα καλοριφέρ λειτουργούν όσο πιο αποδοτικά γίνεται.

