Τρία κομμάτια από τα Zara που θα αγοράσετε τώρα και θα φοράτε όλο το φθινόπωρο -Αναβαθμίζουν κάθε ντύσιμο - iefimerida.gr

Ξεχωρίσαμε τρεις αγορές από τα Zara που θα κάνετε τώρα και θα φοράτε όλο το φθινόπωρο.

Κάθε νέα συλλογή των Zara έχει τα κομμάτια που προορίζονται να γίνουν τα καθημερινά basics της γκαρνταρόμπας, αλλά και εκείνα που ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά. Είναι οι πιο ιδιαίτερες δημιουργίες, αυτές που δεν αγοράζεις απαραίτητα επειδή «χρειάζεσαι κάτι», αλλά επειδή μπορούν να δώσουν χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό σύνολο και να κάνουν μια εμφάνιση να δείχνει πολύ πιο προσεγμένη.

Αυτή την περίοδο, ανάμεσα στις νέες αφίξεις του ισπανικού brand συναντάμε αρκετές τέτοιες επιλογές. Ενδιαφέρουσες γραμμές, κρόσσια, αέριες υφές και πιο αναπάντεχες εκδοχές κλασικών μοτίβων δίνουν στα κομμάτια έναν περισσότερο fashion-forward χαρακτήρα, χωρίς να σημαίνει ότι γίνονται δύσκολα στο styling.

Δείτε τα κομμάτια από τα Zara στο Bovary.gr.