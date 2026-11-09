Τα τρία αντικείμενα που κάνουν την είσοδο του σπιτιού πιο κομψή και πρακτική -Χωρίς ανακαίνιση - iefimerida.gr

Ένας καθρέφτης, ένας καλόγερος και ένα χαλάκι μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της εισόδου του σπιτιού, χωρίς καμία εργασία, αρκεί να μείνει ελεύθερο το πέρασμα και το χαλί να μην γίνει παγίδα.

Καθένα από τα τρία αντικείμενα λύνει διαφορετικό πρόβλημα. Ο καθρέφτης παίζει με το φως και με την αίσθηση βάθους, ο καλόγερος βγάζει τα πανωφόρια από το πάτωμα και από τις καρέκλες, και το χαλάκι ορίζει την ζώνη υποδοχής και απορροφά τον θόρυβο των βημάτων.

Δείτε πώς μεταμορφώνουν την είσοδο του σπιτιού τρία αντικείμενα στο Bovary.gr.